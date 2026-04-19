Hochul alerta sobre clima severo en Nueva York: cómo registrarse antes de que lleguen las tormentas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio inicio este domingo 19 de abril a la Semana de Concientización sobre Clima Severo del estado, una campaña anual que se extenderá hasta el 25 de abril y que este año pone el foco en dos acciones concretas: inscribirse en el sistema estatal de alertas de emergencia enviando un mensaje de texto con el nombre del condado o municipio al número 333111, y asistir a las capacitaciones gratuitas del Citizen Preparedness Corps para aprender a proteger a la familia antes de que ocurra un desastre.

Cómo funciona el sistema de alertas de emergencia por texto en Nueva York

El sistema de notificaciones permite a cualquier residente del estado recibir avisos de clima extremo y emergencias directamente en su teléfono.

El procedimiento es simple: alcanza con enviar un mensaje de texto con el nombre del condado o borough de residencia al 333111. El servicio es gratuito y está disponible en todo el territorio estatal.

Los kits recomendados deben incluir linternas, una radio meteorológica, baterías adicionales y suministros médicos Imagen generada con inteligencia artificial

En el comunicado oficial, Hochul subrayó que la preparación previa es la principal herramienta de defensa ante los desastres naturales.

“Tomar estas acciones simples ahora puede marcar la diferencia para mantener a su familia segura cuando lleguen las tormentas”, expresó la gobernadora.

El Citizen Preparedness Corps: 468.000 capacitados desde su creación

El programa de entrenamiento ciudadano, administrado en conjunto por la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado y la Guardia Nacional de Nueva York, fue creado en 2014.

Desde entonces, capacitó a 468.000 personas en cuatro pasos fundamentales:

Elaborar un plan familiar

Armar un kit de suministros de emergencia para al menos diez días

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Conectarse con la oficina local de manejo de emergencias

Los kits recomendados deben incluir linternas, una radio meteorológica, baterías adicionales y suministros médicos.

Las autoridades indican que es necesario tener uno en el hogar y otro en el vehículo, e incluir provisiones para mascotas.

El comisionado interino de la División, Terry O’Leary, enfatizó que durante una emergencia de clima severo “cada segundo cuenta” y que planificar con anticipación es la clave para proteger a la familia.

“No se puede preparar para una emergencia durante la emergencia”, indicó O’Leary, según el comunicado oficial.

Dónde encontrar las capacitaciones gratuitas en Nueva York

Las sesiones del Citizen Preparedness Corps están disponibles en distintas localidades de Nueva York.

Los residentes interesados pueden consultar el calendario de eventos en el sitio oficial de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (dhses.ny.gov) o buscar una capacitación cercana a través del portal del programa.

“Tomar estas acciones simples ahora puede marcar la diferencia para mantener a su familia segura cuando lleguen las tormentas”, expresó la gobernadora, según el comunicado oficial de su despacho @GovKathyHochul

La Semana de Concientización sobre Clima Severo concluye el viernes 25 de abril. Las autoridades estatales recomiendan completar el registro de alertas y asistir a una capacitación antes del cierre de la campaña.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.