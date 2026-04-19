Por dónde pasan Argentina Sub 17 vs. Colombia Sub 17 y qué canal lo transmite en vivo

Después del Superclásico que se desarrolla este domingo desde las 17 (horario argentino) entre River y Boca, en el estadio Monumental, la pelota propone otra gran cita: la final del Sudamericano Sub 17 entre la Argentina y Colombia, que otorga título en la categoría en la que Brasil domina ampliamente con 14 coronaciones, pero que para todos implicaba primero otro objetivo, la clasificación al Mundial de Qatar de fin de año y que, lógicamente, consiguieron la albiceleste y los cafeteros al llegar a esta instancia.

El conjunto dirigido por Diego Placente saldrá a la cancha en Luque, Paraguay, para disputar la definición luego de un gran certamen, en el que justamente perdió solo un partido y fue ante la Canarihna, ya eliminada. El encuentro inicia a las 19.30 y en la Argentina solo se puede ver en vivo en Dsports, el canal deportivo exclusivo de DirecTV.

La selección argentina cumplió con el primer gran objetivo con el que llegó al Sudamericano: clasificarse al Mundial de la categoría AFA

La previa de Argentina vs. Colombia

Ambos seleccionados ya lograron el primer objetivo, que era clasificar al Mundial Qatar 2026 y anhelan quedarse con el título que tiene casi monopolizado Brasil, que fue derrotado por los cafeteros en semifinales 3 a 0. La albiceleste, por su parte, accedió al encuentro decisivo tras imponerse a Ecuador por 3 a 1.

Dirigidos por Diego Placente, los argentinos sufrieron una sola derrota en el torneo y fue justamente ante la Canarinha 3 a 0 en la primera etapa, en el Grupo B. Antes, vencieron a Perú 4 a 1 y a Venezuela 3 a 2. En su último partido de la zona igualaron con Bolivia 1 a 1. Sumaron siete puntos y fueron escoltas de Brasil en la tabla de posiciones.

En la zona A, Colombia también fue segunda con siete unidades. Empató con Ecuador sin goles, le ganó a Chile 1 a 0, cayó ante Uruguay 2 a 0 y se impuso al anfitrión 2 a 0.

La Argentina va por un nuevo título en la categoría en la que Brasil domina con amplia ventaja X.com

Cómo ver a la selección argentina Sub 17

Para quienes no son clientes de DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook. Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar a la selección argentina Sub 17.

Posibles formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobias Goytia, Giovanni Baroni, Simón Escobar; y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Tobias Goytia, Giovanni Baroni, Simón Escobar; y Facundo Salinas. DT: Diego Placente. Colombia: Luigi Ortiz, Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eidar Carrillo, Miguel Agamez; Andrés Mosquiera, Samuel Martínez, José Escorcia; y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Los equipos que no accedieron a las semifinales y se clasificaron a la Copa del Mundo a través de la ronda de perdedores fueron Uruguay, Chile y, por último, Venezuela.

El máximo ganador del Sudamericano Sub 17 es Brasil con 14 estrellas: 1989, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 y 2025. La Argentina lo ganó cuatro veces, la primera en 1985 y luego en 2003, 2013 y 2019. Los colombianos, en tanto, festejaron en una ocasión, en 1993.

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17