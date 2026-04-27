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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 28 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:17.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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