Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 08:06 y se pone a las 17:51.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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