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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 12 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:32 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con humo y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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