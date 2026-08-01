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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 2 de agosto
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 2 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 2 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:02.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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