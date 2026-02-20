LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 25;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 21 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
