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Primeros fríos: cuánto dura el frente polar que afecta a Buenos Aires, según el SMN

El ingreso de un frente del sur provocará una marcada baja en la sensación térmica; se espera una mínima de 7°C y una máxima de 17°C

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Frío polar en la ciudad de Buenos Aires
Frío polar en la ciudad de Buenos AiresFabián Marelli

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el lunes 27 de abril un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento.

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas. La mínima será de 7°C y la máxima no superará los 17°C por la tarde. Por el momento, se descartó la probabilidad de precipitaciones.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El sábado se estima una temperatura mínima de 15°C, con una máxima de 23°C, sin probabilidad de precipitaciones.

El domingo, en tanto, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 17°C, con nubosidad variable.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad
El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Provincias bajo alerta amarilla

En algunas zonas de la provincia de Chubut y Santa Cruz, el SMN advirtió que rige una alerta amarilla. “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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