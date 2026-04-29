Hay alerta amarilla por vientos para este miércoles 29 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas este miércoles 29 de abril por lluvias, que alcanzan a siete provincias donde se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En la franja central del país, la alerta amarilla por vientos rige para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. En esas zonas, el SMN indicó que se esperan ráfagas de variada intensidad, algunas localmente intensas, con velocidades que podrían superar los 85 kilómetros por hora. El ente aclaró que para esas zonas no hay riesgo de vientos Zonda.

Los momentos más críticos de ventosidad se registrarán entre el mediodía y la tarde del miércoles.

Las zonas en alerta para este miércoles, según el SMN

En la Patagonia también hay alerta amarilla por vientos. En el sur del país las zonas más comprometidas serán las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Según el SMN, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, pudiendo ser superadas localmente.

Para la alerta amarilla por vientos, el SMN aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde se prevén salidas intermitentes del sol, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el jueves se espera un descenso de la temperatura y ausencia de precipitaciones.

Se avizora un buen panorama climático en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, además de las fuertes ráfagas de viento, se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, algo nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado por la noche. Al igual que en la Ciudad, para el jueves las temperaturas oscilarán entre dos y tres grados menos.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 20°C y 8°C en Catamarca; 21°C y 9°C en Chaco; 16°C y 2°C en Chubut; 21°C y 7°C en Córdoba; 18°C y 9°C en Corrientes; 17°C y 7°C en Entre Ríos; 20°C y 10°C en Formosa; 18°C y 7°C en Jujuy; 22°C y 6°C en La Pampa; 20°C y 8°C en La Rioja; y 19°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 9°C en Misiones; 21°C y 5°C en Neuquén; 18°C y 2°C en Río Negro; 18°C y 8°C en Salta; 21°C y 6°C en San Juan; 20°C y 7°C en San Luis; 8°C y 1°C en Santa Cruz; 16°C y 5°C en Santa Fe; 18°C y 9°C en Santiago del Estero; 7°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 8°C en Tucumán.