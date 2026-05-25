Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:48 y se pone a las 17:42.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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