Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:23 y se pone a las 19:46.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día