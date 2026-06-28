Vuelven las lluvias al AMBA este domingo: qué dice el SMN sobre el clima de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probables lluvias en la tarde de este domingo 28 de junio. Después de una semana con mínimas muy bajas y tardes templadas, la jornada dominical tendrá presencia de precipitaciones y vientos que pueden escalar a 31 kilómetros por hora.

El domingo comenzó con cielo completamente nublado en AMBA. A medida que se desarrolló la mañana, algunos nubarrones negros se situaron en el firmamento, a la espera de lo que será una jornada sin sol y con precipitaciones aisladas.

Pronóstico para el domingo 28 de junio Foto: SMN

Según el SMN, la probabilidad de lluvias es de 10 a 40 % y la temperatura será de 13° C. Los vientos serán de entre 23 a 31 kilómetros por hora y las ráfagas escalarán a los 50 en la misma escala de valores.

Existe probabilidad de lluvias para este domingo 28 de junio Getty Images

Culminada la tarde, el cielo comenzará a despejarse, bajando la temperatura a 10°C. De esta forma, las lluvias solamente estarán presentes después del mediodía, sin la intensidad necesaria para que se emita un alerta meteorológico.

Cómo seguirá el tiempo en la semana entrante

Inmersos en la época invernal, los ciudadanos sentirán el frío matinal durante los próximos siete días. Es que las mínimas rondarán los 3 a 5 grados -puede variar en zonas suburbanas- y las máximas serán entre 11 a 14 grados.

La buena noticia, para quienes arman planes al aire libre, es que el sol estará presente durante las próximas jornadas. El día lunes estará parcialmente nublado con 14°C de máxima.

El pronóstico extendido

El martes, las nubes se disiparán para tener una jornada a puro sol en el AMBA. La mañana tendrá registros de 3°C, por lo que es aconsejable tener a mano los buzos y camperas para abrigarse, y la máxima estará en torno a los 14°C.

A partir del miércoles, día en el que comienza el mes de julio, las condiciones del tiempo seguirán de la misma manera, con apenas algunos desfasajes en el termómetro.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes: