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Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 15 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 15 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 15 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:25.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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