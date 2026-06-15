Este será el día más frío de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

La madrugada de este lunes amaneció con 2 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se prevé que la temperatura no suba más allá de los 15°C. De esta forma, durante las primeras horas de la jornada se dio lo que los especialistas consideraron el día más frío de esta semana.

Tanto en la Ciudad como en los distritos del conurbano bonaerense rige una alerta amarilla por frío extremo, en donde las mínimas podrían llegar a los -2°C, principalmente en los sectores del sur del distrito bonaerense. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también se extendió a las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 2°C y una máxima de 15 grados. Durante la mañana se prevé el cielo algo nublado, aunque con el correr de la tarde se despejará y se mantendrá de la misma manera hasta el martes.

El pronóstico del tiempo para este lunes SMN

En la provincia de Buenos Aires , en tanto, se espera un pronóstico similar, con una temperatura mínima un poco más baja, de -1°C y una máxima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, se estima que el cielo esté algo nublado durante la mañana y despejado a partir de la tarde.

Frente a las bajas temperaturas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores.

En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento.

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Se espera que las temperaturas no superen los 15 grados en el AMBA Fabián Marelli

Las alertas para este lunes

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió una serie de alertas para este lunes, además de los avisos por frío extremo. El SMN informó que en zonas del sur rige una alerta amarilla por vientos fuertes. Es el caso de los sectores bajos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100.

Las mismas zonas están afectadas por una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Asimismo, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante estos casos, el organismo nacional aconsejó: evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precauciones extra al conducir.

Según el parte adelantado, a lo largo de los próximos días habrá una leve recuperación de las temperaturas pero se mantendrá la amplitud térmica. El resto de la semana mostrará térmicas que subirán gradualmente día tras día hasta salir de los registros invernales.