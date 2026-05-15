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Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 16 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 16 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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