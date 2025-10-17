LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 18 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 18 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:21.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Se desató una rebelión de contadores contra una app que hace parte de su trabajo
    1

    Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina

  2. Fue al programa de Darío Barassi, le veían cara conocida y reveló de quién era hijo
    2

    Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”

  3. Dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
    3

    Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias

  4. La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador
    4

    La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador

Cargando banners ...