Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 22 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:26.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Alumnos hacinados y aulas precarias: la obra que prometía cambiar una escuela secundaria quedó detenida hace dos años
- 2
Mundial 2026: Dallas, la ciudad de los magnates, recibe a la selección bajo un calor agobiante y un estadio de lujo
- 3
La única isla sin autos y con un caballo por persona
- 4
Hallaron un avión abandonado en una zona rural del norte de Santa Fe y buscan corroborar si fue usado para traficar droga