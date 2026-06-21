Hay alerta naranja y amarilla por vientos fuertes y nevadas para este domingo 21 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por vientos fuertes y nevadas para este domingo 21 de junio. Según precisó, habrá ocho provincias afectadas a lo largo de toda la jornada y el nivel de advertencia que rige en algunas de ellas implica la presencia de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que rige una alerta naranja por vientos en sectores del oeste de Catamarca, una zona del centro de Salta, una zona del oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan. En este marco, en el área de alta cordillera se advierte por la presencia de velocidades aproximadas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110, situación que podría provocar una importante reducción de la visibilidad.

A su vez, la alerta naranja por viento zonda está vigente en el norte de San Juan, el centro de La Rioja, el centro de Catamarca, el oeste de Tucumán y una zona del centro de Salta. El SMN indicó que el fenómeno se presenta con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80. Además, podría generar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 21 de junio SMN

También rige alerta amarilla por vientos en el oeste de Salta, Jujuy y el sudoeste de San Juan. En esas áreas de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90, con posible reducción de la visibilidad.

Por otra parte, la advertencia de nivel amarillo por viento Zonda alcanza al norte de Mendoza, sectores de San Juan y una zona del centro de Jujuy. El organismo indicó que el fenómeno podría registrar velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, además de provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Asimismo, la alerta amarilla por nevadas pesa sobre el oeste de Neuquén, donde se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve, valores que podrían ser superados de manera puntual. Tampoco se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Este domingo rige una alerta amarilla por nevadas marcelo-martinez-11560

Frente a los vientos, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles o marquesinas. También aconseja contar con un kit de emergencia y mantener cargados los teléfonos celulares.

Ante la alerta naranja por viento zonda, el organismo sugiere limitar las salidas, asegurar objetos que puedan desplazarse, evitar conducir cuando la visibilidad esté reducida, hidratarse adecuadamente y proteger ojos y vías respiratorias del polvo. Asimismo, recomienda no encender fuego y disponer de elementos básicos para emergencias.

En el caso de la alerta amarilla por nevadas, las recomendaciones incluyen evitar desplazamientos innecesarios, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, revisar techos y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y elementos de emergencia para varios días.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 9°C y los 14°C. Se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado desde la mañana hasta la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Además, durante toda la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En tanto, para el lunes se anticipa un leve ascenso de la temperatura y ausencia de precipitaciones, aunque luego, con el correr de la semana, los valores del mercurio volverán a bajar.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se esperan mínimas de 7°C y máximas de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día y parcialmente nublado hacia la noche. Durante la mañana y el mediodía habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones, mientras que para el resto de la semana se prevén condiciones estables y sin lluvias.

En el resto del país, las temperaturas previstas serán de entre 6°C y 15°C en Córdoba, entre 7°C y 17°C en Tucumán, entre 6°C y 16°C en Santa Fe, entre 6°C y 16°C en Entre Ríos, entre 5°C y 18°C en Jujuy, entre 5°C y 17°C en Salta, entre 9°C y 22°C en Misiones y entre 5°C y 15°C en La Rioja.

Por su parte, en Santiago del Estero se esperan temperaturas de entre 6°C y 17°C; en San Luis, entre 6°C y 13°C; en San Juan, entre 2°C y 14°C; en Mendoza, entre 3°C y 13°C; en Río Negro, entre 2°C y 11°C; en Chubut, entre 4°C y 10°C; y en Santa Cruz, entre -2°C y 6°C.