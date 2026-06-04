Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de junio, la temperatura rondará entre 18 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 5 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:24.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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