Clima: se espera una semana de lluvias torrenciales y frío

Luego de una semana con tardes templadas y condiciones relativamente estables, el tiempo dará un giro importante en gran parte de la Argentina. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de un frente frío desde la Patagonia provocará lluvias intensas, tormentas y el regreso de temperaturas más bajas en los próximos días.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que el fenómeno estará acompañado por el ingreso de humedad desde el norte y una perturbación atmosférica proveniente del Pacífico, una combinación que favorecerá la formación de precipitaciones persistentes sobre distintos sectores del centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó el clima que se viene en los próximos días (Foto: Captura de pantalla de Instagram @smn_argentina)

De acuerdo a lo indicado, el frente frío avanzará desde la Patagonia, pero permanecerá estacionario al llegar a la región central debido a la presencia de un sistema de alta presión que dificultará su desplazamiento. Esta situación suele favorecer lluvias prolongadas sobre una misma zona.

“Un frente frío que avanza desde la Patagonia permanecerá estacionario al llegar a la región central, debido a la presencia de un sistema de alta presión que impedirá su desplazamiento”, indicaron desde el organismo.

Las precipitaciones más intensas se esperan entre la tarde-noche del jueves y la mañana del viernes, en especial en el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Según el organismo oficial, podrían registrarse acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores de manera puntual.

Alerta amarilla para los próximos días de la semana (Foto: Redes Sociales)

Alerta amarilla por tormentas

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades del sur bonaerense y de La Pampa. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas y riesgos localizados.

Además de las lluvias intensas, algunas tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo. El ingreso de aire frío detrás del sistema frontal también provocará un descenso de las temperaturas durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

De esta manera, quedará atrás el período de máximas cercanas a los 19 °C que predominó durante los últimos días en buena parte del centro del país. Las jornadas volverán a presentar características más típicas del invierno, con mañanas frías, mayor nubosidad y sensación térmica más baja debido al viento.