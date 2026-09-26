Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 23 y 36; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:21.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.
A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
- 2
En el corazón de los Andes: el inédito geoglifo que pudo ser un centro ceremonial e intriga a los arqueólogos
- 3
Contexto internacional desfavorable y malas noticias locales: por qué el riesgo país subió por encima de los 600 puntos
- 4
Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia