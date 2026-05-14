LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 15 de mayo
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que fue al Congreso con un Tesla Cybertruck
    1

    Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que fue al Congreso con un Tesla Cybertruck

  2. Un abogado del caso Cuadernos lanzó un insulto y luego dijo que era su modo de llamar a un fiscal
    2

    Un abogado del caso Cuadernos lanzó un insulto en pleno juicio y luego dijo que era su modo de llamar a un fiscal

  3. Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales
    3

    Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales

  4. Daniel López Rosetti: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos: ´morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente´”
    4

    Daniel López Rosetti: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos: ´morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente´”