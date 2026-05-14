El fenómeno que se espera en las próximas horas y que instalará tormentas severas en Texas
El SPC alertó por microbursts, granizo y ráfagas extremas tras la ruptura del patrón atmosférico que dominó las Llanuras del sur
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Una nueva configuración atmosférica comenzará a modificar las condiciones meteorológicas en gran parte del centro de Estados Unidos y pondrá a Texas bajo amenaza de tormentas severas durante los próximos días. Después de varias jornadas marcadas por temperaturas elevadas y estabilidad, distintos sistemas de tormentas avanzarán desde las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras.
Qué es el patrón Omega block y por qué aumenta el riesgo de tormentas severas en EE.UU.
De acuerdo con FOX Weather, el debilitamiento del llamado patrón “Omega block” permitirá que una serie de perturbaciones atmosféricas ingrese sobre las Llanuras y el Medio Oeste durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Este fenómeno mantuvo condiciones cálidas y relativamente estables en el centro, pero ahora comenzará a desarmarse.
FOX Weather explicó que un sistema de alta presión, que durante días dominó la región central de Estados Unidos, empezará a aplanarse. Ese cambio facilitará el ingreso de varios sistemas de tormentas desde el oeste, alimentados además por humedad proveniente del Golfo de México. La combinación de aire cálido, humedad e inestabilidad atmosférica suele favorecer episodios de tiempo severo.
Uno de los factores más importantes será la formación de una “dryline” o línea seca que se extenderá desde Kansas hasta Texas. Este límite meteorológico separa aire seco y aire húmedo, y frecuentemente funciona como disparador de tormentas intensas en el sur de las Llanuras.
El SPC advierte por granizo, microbursts y tornados en Texas
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió en su pronóstico convectivo que las tormentas se desarrollarán desde Kansas hacia el oeste de Texas durante la jornada del jueves y avanzarán posteriormente hacia otras regiones del centro del país norteamericano.
El organismo señaló que en el oeste texano y el área de los Panhandles se espera un escenario inestable por el fuerte calentamiento diurno. Esa situación favorecerá el desarrollo de tormentas de base alta y ráfagas descendentes muy intensas.
Entre los principales riesgos previstos para Texas aparecen:
- Granizo severo.
- Vientos dañinos.
- Microbursts secos.
- Tormentas eléctricas intensas.
- Posibles tornados aislados.
El informe también destacó que la actividad tormentosa podría extenderse desde las Llanuras del Sur hasta sectores del sudoeste de Kansas.
El NWS anticipa tormentas eléctricas severas por un frente frío en las Llanuras
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que un segundo frente avanzará desde las Montañas Rocosas del Norte y las Grandes Llanuras del Norte hacia el centro del país norteamericano durante las próximas horas.
A medida que ese sistema descienda hacia las Llanuras centrales y del sur, se convertirá en el principal mecanismo para activar lluvias y tormentas severas.
La agencia meteorológica indicó que, durante este jueves, en el extremo occidental del frente “se prevén lluvias y tormentas eléctricas severas en algunas zonas de las Grandes Llanuras”. Aunque el núcleo principal del riesgo más elevado se ubica sobre Kansas y zonas vecinas, Texas quedará involucrado en el corredor de inestabilidad que acompañará al sistema.
El pronóstico oficial agregó que las tormentas podrían producir:
- Descargas eléctricas frecuentes.
- Ráfagas severas de viento.
- Granizo de gran tamaño.
- Amenaza de tornados.
Además, el NWS sostuvo que el escenario persistirá también durante el viernes, cuando el frente avance hacia el valle medio del Mississippi y aún genere nuevas rondas de tormentas.
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