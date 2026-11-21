El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico

En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: