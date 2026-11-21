El Paris Saint-Germain (PSG) sufrió una nueva mala noticia durante el partido ante Niza por la fecha 11 de la Ligue 1. Désiré Doué sufrió una lesión en la rodilla derecha luego de que su pie se clavara sobre el campo de juego. El futbolista, de inmediato, hizo gestos de gran dolor y fue retirado en camilla.

Fue poco después de que el extremo francés anotara el 2-1 que le dio la ventaja al defensor del título, a los 32 minutos del primer tiempo: un remate al segundo palo, tras un centro raso de Achraf Hakimi en el Allianz Riviera.

El momento de la lesión Captura

En el minuto 39, Doué recibió la pelota de frente, casi pegada al pie derecho, cuando lo rodearon dos jugadores del Niza. Uno de ellos, Boudaoui, se plantó a su costado y Doué intentó sacárselo de encima y girar con el cuerpo inclinado hacia adelante. Mientras giraba, Diop le llegó por detrás y quedó pegado a su cuerpo.

Fue entonces cuando el francés se tomó la rodilla y gritó de dolor. Luego, cayó al piso, donde continuaron sus gritos. Allí también se podía distinguir el protector bucal que estaba usando por una luxación dentral que sufrió en el partido de Francia contra Italia.

🚨 FUERTE IMAGEN: A Désiré Doué se le quedó clavado el pie en el suelo y sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla durante el Niza - PSG de la fecha 11 de la #Ligue1xESPN.



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Los médicos lo atendieron rápidamente en la cancha y fue retirado en camilla, llorando y con sus manos tomándose el rostro. Ferran Torres entró en su lugar. Doué fue aplaudido por ambas hinchadas durante su salida, y consolado por sus compañeros.

Aunque no dio precisiones, el entrenador Luis Enrique admitió que el panorama no es alentador: “Hay que esperar a los exámenes de mañana, pero es una lesión grave, está claro. Es la vida de los jugadores profesionales de altísimo nivel, podemos ver situaciones así en casi todas las jornadas. Hay que aceptarlo. Estoy seguro de que podrá recuperarse muy bien y que volverá aún más fuerte. He podido hablar con él, está en los vestuarios. Hay que esperar a los exámenes definitivos para saber exactamente cuál es la lesión, pero es una lesión clara”.

Doué venía de participar con la selección de Francia en la doble fecha por la Nations League. Fue titular en la derrota por 3-1 ante Italia y luego quedó al margen contra Turquía. Con PSG, en la temporada suma dos goles y una asistencia para en la Ligue 1; por la Champions League acredita tres tantos y dos asistencias en tres cotejos. De 21 años, el año pasado recibió el premio Golden Boy, que concede Tuttosport al juvenil más destacado de la temporada.

Finalmente el PSG venció por 3-2 con goles de Mayulu, Doué y Torres, mientras que para Niza los tantos fueron marcados por Amoura y Abdi.

Désiré Doué durante el partido contra el Barcelona por la Champions League Thibault Camus - AP

El PSG ya sufrió una sensible baja el pasado octubre, cuando el extremo Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria 4-2 frente al Barcelona en el Parque de los Príncipes, por la Champions League.

El destacado jugador georgiano tuvo que abandonar el campo de juego poco antes de la hora de acción tras chocar con el español Xavi Espart y caer desacomodado sobre la pierna derecha. Se retorció del dolor y salió ayudado por los integrantes del cuerpo médico del PSG.

El extremo fue el MVP de la última Liga de Campeones tras sumar diez goles y seis asistencias en 16 partidos. Debido a la gravedad de la lesión, se espera que esté afuera de las canchas por un aproximado de seis meses.