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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de junio, la temperatura rondará entre 12 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 30 de junio
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 30 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 30 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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