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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 13 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 13 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 20:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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