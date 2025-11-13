LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 14 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 14 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:51 y se pone a las 20:39.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El juicio se hará dos veces por semana y pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares
    1

    El juicio de los Cuadernos se hará ahora dos veces por semana y los jueces pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares

  2. Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación
    2

    Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”

  3. Es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
    3

    Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones

  4. Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
    4

    Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

Cargando banners ...