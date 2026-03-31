48 horas de inestabilidad y nueva ronda de tormentas: el fenómeno que se instala con fuerza de Chicago a Texas

El panorama meteorológico de este martes 31 de marzo estará marcado por una combinación de lluvias, tormentas y condiciones severas en distintas regiones de Estados Unidos, con un sistema frontal prácticamente estacionario que aún generará inestabilidad.

Un frente estacionario dominará el clima en Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente se extenderá desde el noreste del país norteamericano hasta los Grandes Lagos, con un paso por las Llanuras Centrales e incluso con alcance en sectores del norte de California. Este sistema permanecerá casi sin desplazarse, mientras ondas de baja presión avanzarán a lo largo de su límite al menos hasta el jueves.

Las condiciones atmosféricas en el valle de Ohio y el sur de Michigan son propicias para el desarrollo de tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño y tornados aislados antes del anochecer NWS

Este patrón favorecerá la formación de precipitaciones en múltiples regiones. Durante este martes, se prevé que se desarrollen lluvias y tormentas eléctricas sobre los Grandes Lagos, en ciudades como Chicago, y el valle de Ohio, con actividad que podría intensificarse en distintos momentos del día.

Al mismo tiempo, áreas del valle medio del Mississippi, las Llanuras del sur y sectores de la costa del Golfo también experimentarán chaparrones y tormentas dispersas.

En paralelo, el NWS anticipa que se registrarán episodios de lluvia y lluvia engelante desde el valle superior del Mississippi y los Grandes Lagos hacia el noreste. En regiones más frías, como el norte de Maine y partes de las Llanuras del norte, se espera la aparición de nevadas ligeras.

Tormentas severas: las zonas bajo mayor riesgo

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que este martes habrá un riesgo leve (nivel dos de cinco) de tormentas severas en una amplia franja que abarcará desde el Medio Oeste hasta los Apalaches centrales.

De acuerdo con el SPC, estas tormentas se desarrollarán principalmente entre la tarde y la noche, con potencial para volverse organizadas. Los principales peligros asociados incluirán:

Ráfagas de viento intensas

Granizo de gran tamaño

Relámpagos frecuentes

Posibles tornados aislados

El SPC detalla que un sistema de baja presión se desplazará hacia Michigan, mientras un frente frío avanzará hacia el sureste a través del valle medio y superior del Mississippi. Durante la mañana, un grupo de tormentas se moverá desde el sur de Wisconsin y el norte de Illinois hacia Michigan.

Hacia el mediodía, una línea de inestabilidad podría extenderse hacia el norte de Indiana y Ohio, donde comenzarán a formarse nuevas tormentas. Estas células convectivas avanzarán hacia los Apalaches centrales durante la tarde, mientras otras tormentas adicionales se desarrollarán más al oeste, especialmente en Missouri e Illinois, en ciudades importantes como Chicago.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha activado el nivel dos de cinco para una amplia franja que abarca desde el Medio Oeste hasta los Apalaches SPC

A medida que avance la jornada, la cobertura de tormentas aumentará, lo que podría derivar en la formación de sistemas convectivos más organizados. En este contexto, existe la posibilidad de que se generen líneas de tormentas más extensas, con ráfagas de viento dañinas como amenaza principal.

Actividad en las Llanuras centrales y del sur

Más hacia el oeste, en las Llanuras centrales y del sur, también se desarrollarán tormentas, aunque con características algo diferentes. El SPC indica que un flujo del suroeste en niveles medios se mantendrá sobre la región, mientras un frente frío avanzará hacia el sur a través del Panhandle de Texas y extendiéndose hacia Kansas.

Sin embargo, debido a una menor intensidad en la cizalladura del viento en comparación con el Medio Oeste, la amenaza severa será más localizada. Aun así, las tormentas podrán generar:

Ráfagas de viento fuertes

Episodios de granizo

Estas condiciones podrían persistir hasta la noche.

Se esperan acumulaciones ligeras de nieve en la Sierra Nevada y las Montañas Rocosas del norte NWS

Precipitaciones y nieve en otras regiones

El NWS también anticipa un escenario activo en otras partes del país norteamericano. En el oeste, la energía en niveles altos de la atmósfera favorecerá la formación de lluvias y tormentas en regiones como:

El norte del área intermontañosa

La Gran Cuenca

El suroeste

Además, se espera que un frente avance hacia la costa oeste durante la noche del martes, lo que permitirá el ingreso de precipitaciones al noroeste del Pacífico y California. En zonas montañosas, las condiciones serán propicias para nevadas, especialmente en:

Las Montañas Rocosas del norte

La región intermontañosa del norte

Sectores de la Sierra Nevada

Estas nevadas serán en general ligeras, pero podrían intensificarse en elevaciones más altas a medida que avance el sistema.