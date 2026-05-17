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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 18 de mayo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:46 y se pone a las 18:06.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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