Hay alerta amarilla por frío extremo para este martes 19 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este martes 19 de mayo. Los fenómenos meteorológicos no tendrán “efecto sobre la salud de la población”. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no rigen alertas.

La alerta amarilla por frío extremo rige en el sur de Jujuy. El SMN indicó que estas áreas serán afectadas por temperaturas que podrían tocar el piso de los 0°C de manera de forma intermitente. Además, se prevén ráfagas de viento de variada intensidad.

El norte del país presentará condiciones adversas

Según las previsiones del ente, las localidades más afectas por el frío serán El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Tilcara y Manuel Belgrano.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que estas temperaturas deben ser consideradas sobre todo para los grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, y pueden generar un efecto leve a moderado en la salud. Ante este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población resguardada:

Evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de estar afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este martes en el AMBA, en donde se espera que las condiciones se mantengan similares a las del fin de semana: fresco, ventoso y con salidas esporádicas del sol.

Además, el SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 11°C, con una mínima que comenzó en 7 grados y una máxima que llegará a los 19 grados. Las ráfagas de viento prevalecerán durante la primera mañana y hasta el mediodía inclusive. Para el miércoles se espera un arranque de jornada bajo las mismas condiciones.

En la Ciudad continuarán las bajas temperaturas

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera un pronóstico similar, con máximas de 15 grados y una mínima que arrancó en 2°C. Según el SMN, el cielo permanecerá nublado durante todo el día y las mismas condiciones se mantendrán el miércoles. Para el resto de la semana no se prevén chaparrones.

En tanto, el SMN indicó que la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de -1°C en Córdoba; 16°C y 7°C en Tucumán; 16°C y 1°C en Santa Fe; 16°C y 1°C en Entre Ríos; 12°C y 4°C en Jujuy; 13°C y 3°C en Salta; 17°C y 6°C en Misiones; y 16°C y 4°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 17°C y mínimas de -1°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 16°C y 2°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 2°C en Río Negro; 17°C y 3°C en Chubut; y 11°C y 6°C en Santa Cruz.