Alerta nivel 4 por tormentas severas este lunes: tornados, granizo gigante y vientos de hasta 75 mph

Una nueva jornada de clima severo pondrá este lunes a gran parte de Estados Unidos bajo condiciones meteorológicas extremas. Persiste una amenaza de tornados intensos y tormentas eléctricas destructivas en las Planicies Centrales y se prevé una ola de calor anticipada en la costa este y nevadas tardías en sectores montañosos del oeste. El sistema afectará a millones de personas desde las Planicies Centrales hasta la costa este.

Kansas y Nebraska enfrentan riesgo de tornados intensos y granizo gigante

El principal foco de preocupación estará este lunes sobre sectores de Kansas y el sudeste de Nebraska, donde el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un inusual riesgo moderado de nivel cuatro sobre cinco por tormentas severas.

Satélite De La NOAA Este Lunes

Los especialistas anticiparon que podrían desarrollarse superceldas capaces de producir tornados violentos de categoría EF-3 o superior, además de granizo del tamaño de pelotas de sóftbol.

La amenaza abarcará especialmente áreas del centro y noreste de Kansas, incluida la ciudad de Wichita, donde las tormentas comenzarían a intensificarse después de las 14 hs CST. Según el informe, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas aisladas con capacidad para generar tornados de largo recorrido y gran intensidad.

El organismo meteorológico también explicó que existe cierta incertidumbre respecto al comportamiento final de las tormentas. Si las células se organizan rápidamente en líneas de tormentas en lugar de mantenerse como superceldas individuales, el potencial de tornados violentos podría disminuir. Sin embargo, el riesgo será significativo durante buena parte de la tarde y primeras horas de la noche.

Millones de personas bajo amenaza por tormentas severas desde Texas hasta el Midwest

La cobertura del mal tiempo no se limitará únicamente a Kansas y Nebraska. Según FOX Weather, más de 80 millones de personas estarán bajo algún nivel de amenaza meteorológica a lo largo de un corredor de más de 1000 millas (1600 km) que se extenderá desde el norte de Texas hasta el oeste del estado de Nueva York.

Las tormentas severas también alcanzarán:

Iowa

Missouri

Oklahoma

Wisconsin

Illinois

Indiana

Michigan

Meteorólogos vigilan la atmósfera en el centro y noreste de Kansas, donde las condiciones diurnas favorecen tormentas rotativas aisladas y granizo del tamaño de pelotas de sóftbol NWS

En áreas metropolitanas como Chicago y Milwaukee, las autoridades esperan tormentas capaces de provocar fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias intensas durante la tarde y la noche.

El pronóstico indicó además que, una vez caída la noche, muchas tormentas comenzarán a fusionarse en una extensa línea convectiva. En ese momento, el principal peligro pasará a ser el viento destructivo, con ráfagas que podrían alcanzar las 75 millas por hora (121 km/h).

Inundaciones repentinas y tormentas severas avanzarán hacia el valle de Ohio y los Grandes Lagos

El panorama de inestabilidad avanzará hacia el este durante el martes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que las tormentas severas se desplazarán hacia el valle de Ohio, los Grandes Lagos y el sur profundo estadounidense.

Las precipitaciones más intensas dejarán acumulados generalizados de entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) desde el norte de Minnesota hasta el noreste de Texas. Debido a esa situación, el organismo federal advirtió sobre un riesgo leve de inundaciones repentinas en varias regiones.

El NWS también señaló que el mayor peligro de inundaciones se concentrará en sectores del centro de Missouri, donde existe riesgo moderado de anegamientos repentinos. Las lluvias persistentes y las tormentas reiteradas sobre las mismas zonas podrían generar complicaciones en rutas y cortes de energía localizados.

El SPC activó un inusual riesgo moderado en Kansas y Nebraska ante la inminente formación de tornados de largo recorrido Spc

Ola de calor temprana podría romper récords en el este de Estados Unidos

Mientras las tormentas dominarán el centro del país norteamericano, la mitad oriental de Estados Unidos atravesará una ola de calor poco habitual para esta época del año.

El NWS informó que un sistema de alta presión sobre el Atlántico favorecerá el ingreso persistente de aire cálido y húmedo sobre gran parte del este estadounidense. Como consecuencia, numerosas ciudades registrarán temperaturas inusualmente elevadas para mediados de mayo.

Las máximas llegarán a ubicarse en torno a los 90°F (32°C) y los registros más elevados podrían desafiar récords históricos en sectores del Atlántico medio y el noreste del país norteamericano.

El organismo también anticipó que el nivel de riesgo por calor aumentará significativamente hacia el martes en grandes centros urbanos del corredor que va desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra.

En un contraste radical, las alertas de invierno siguen vigentes en las zonas montañosas de Wyoming, Utah y Colorado NWS

Nieve tardía afectará a Wyoming, Utah y Colorado mientras avanza el sistema invernal

Según el NWS, intensas nevadas húmedas afectarán las regiones montañosas de Wyoming, la cadena Wasatch y sectores elevados del Front Range de las Montañas Rocosas. Las precipitaciones de nieve persistirán durante buena parte del lunes antes de comenzar a disminuir hacia la noche.

Las advertencias invernales permanecerán vigentes en amplias zonas de Wyoming, el norte de Colorado y partes de Utah. Además, las autoridades meteorológicas mantendrán alertas por heladas y congelamiento en sectores de las Altas Llanuras centrales y septentrionales hasta la mañana del martes.