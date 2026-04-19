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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 20 de abril
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 20 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 20 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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