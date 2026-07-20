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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de julio, la temperatura rondará entre 1 y 4; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 21 de julio
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 21 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 21 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 09:02 y se pone a las 18:11.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 4 grados.

A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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