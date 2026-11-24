El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 20:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día