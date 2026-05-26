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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de mayo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:56 y se pone a las 17:58.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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