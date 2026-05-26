Sigue vigente la advertencia violeta por niebla en Buenos Aires: qué zonas afecta y hasta cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta violeta por niebla para amplias zonas del país ante la presencia de bancos densos que provocaron una reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial. La advertencia alcanzó a sectores de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Según el mapa del organismo, Buenos Aires es la única provincia que sigue en alerta por niebla. El fenómeno afecta principalmente al norte, noreste y este del territorio, incluyendo por completo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y al Área Metropolitana (AMBA), y se mantendrá al menos hasta el sábado.

Según el mapa del SMN, Buenos Aires es la única provincia que sigue en alerta por niebla

Los partidos afectados pertenecen principalmente al AMBA y alrededores, entre ellos: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar, General San Martín, San Miguel, José C. Paz y Tres de Febrero. El fenómeno también abarca a Morón, Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente, extendiéndose hacia La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Chascomús, General Paz, Lezama y Castelli.

A raíz de este fenómeno atmosférico, hubo restricciones al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo, demoras en vuelos que operan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y advertencias de las autoridades para quienes debían circular por rutas y accesos afectados por el fenómeno.

Baja visibilidad en Zárate-Brazo Largo

Recomendaciones del SMN para circular con niebla:

Según el SMN, la alerta violeta se emite cuando se esperan fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas. En este caso, la presencia de niebla puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios

Circular a velocidad reducida

Mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas

Evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial

Utilizar luces bajas y antiniebla,

No detenerse sobre la calzada o banquinas

Asimismo, desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires recordó la importancia de verificar el estado general del vehículo antes de salir a la ruta y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas.