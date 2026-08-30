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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 31 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 31 de agosto
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 31 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 31 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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