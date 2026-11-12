Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: