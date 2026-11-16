El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 20:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.