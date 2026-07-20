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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de julio, la temperatura rondará entre 1 y 6; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 21 de julio
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 21 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 21 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:43 y se pone a las 18:11.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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