Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 15; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 24 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:33 y se pone a las 18:00.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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