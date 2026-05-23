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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 24 de mayo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 24 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 24 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:33 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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