El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:41 y se pone a las 20:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día