LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 27 de mayo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 27 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:36 y se pone a las 17:58.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo
    1

    La batalla por la imagen: ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo

  2. Las fechas de cobro para jubilados en junio
    2

    Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo

  3. Detuvieron a un hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate y el intendente desafectó al funcionario
    3

    Detuvieron a un hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate y el intendente desafectó al funcionario

  4. Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina
    4

    Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina