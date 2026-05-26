Detuvieron a un hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate y el intendente desafectó al funcionario

Esteban Ferreyra, alias Perro Negro Junior, de 40 años, tenía una orden de captura desde marzo pasado por una serie de robos en la ciudad bonaerense de San Pedro. Hoy, después de que un cómplice se resistiera a los tiros frente a personal de la policía bonaerense y de la Prefectura Naval, fue detenido.

La captura tuvo consecuencias en la Municipalidad de Zárate: el intendente Marcelo Matzkin desafectó preventivamente al subsecretario de Prevención y Seguridad, Alejandro Ferreyra, padre del sospechoso.

Tiroteo y polémica en Zárate

“Ante el hecho de público conocimiento en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión de desafectar preventivamente a Ferreyra hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles. Confío en el relato del subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, y que manifestó que no tenía contacto con su hijo, que es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate. Además, enterado de lo sucedido, aportó los datos que a su alcance tenía. Cabe aclarar que las operaciones policiales se han podido desarrollar exitosamente gracias a la detección del ingreso del vehículo por medio del uso de las cámaras lectoras de patente del municipio. Sin perjuicio del relato formulado por el subsecretario, y de la coherencia del mismo, los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda”, sostuvo en su cuenta de X el intendente Matzkin.

La orden de detención de Ferreyra había sido ordenada por la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui, por pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de San Pedro, en marzo pasado.

Perro Negro Junior está imputado por los delitos de robo agravado por efracción, robo agravado por ser en poblado y en banda, mediante la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber provocado lesiones de carácter grave. Fueron asaltos en dos casas.

“Cuando Ferreyra tomó conocimiento de que su hijo tenía una orden de captura, comentó que ya no vivía en Zárate y aportó la información alfanumérica de la chapa patente del automóvil que utilizaba”, dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la información.

La información de la chapa patente del auto de Perro Negro Junior fue subida a la base de datos para que, cuando ingresara en el territorio de Zárate, se activaran las alertas.

Y fue hoy a la mañana, a las 8, que el vehículo, un Volkswagen Bora gris, transpuso los límites del municipio. Entonces, la Mesa de Enlace Centro de Operaciones Zárate (COZ) dio la alerta y las coordenadas para que el auto pudiera ser interceptado.

Ante el hecho de público conocimiento en la cual uno de los hijos del Subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar he tomado la decisión… pic.twitter.com/jFC63ZGqJ1 — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) May 26, 2026

Un móvil del Comando de Patrullas de la policía bonaerense y otro de la Prefectura Naval, coordinados por un operador del COZ, fueron tras el vehículo sospechoso.

“Hubo un rastrillaje. Cuando los móviles estaban cerca del auto, sus cinco ocupantes descendieron e intentaron escapar. Uno de los sospechosos comenzó a disparar, otros tres ingresaron en una casa y el quinto fue detenido a los pocos metros”, dijeron fuentes policiales.

Los prefectos repelieron el ataque. Después, el agresor cambió “el ángulo de tiro” y comenzó a disparar contra el móvil de la policía bonaerense. El sospechoso, poco después, descartó el arma y corrió hacia un terreno baldío, donde fue detenido e identificado como Oscar González.

El operativo, finalmente, terminó con los cinco sospechosos detenidos, entre ellos, Perro Viejo Junior.

“Vinimos a ser una herramienta en la lucha contra la inseguridad y nunca nada va a opacar nuestro objetivo, que es vivir mejor”, dijo el intendente de Zárate en la citada publicación de X.

Después, en diálogo con LA NACION, Matzkin explicó que la decisión de separar preventivamente al funcionario se tomó para que Ferreyra despejara cualquier duda.

“Ferreyra explicó que su hijo no vivía en Zárate. Fue él quien aportó la información necesaria para que hoy, cuando el vehículo ingresó en Zárate, se pudiera activar el operativo que terminó con las detenciones. Cumplió siempre muy bien con su trabajo. Nosotros estamos para llevarles a los vecinos de Zárate la tranquilidad de que estamos en contra de la delincuencia”, explicó.

Un móvil del Comando de Patrullas de la policía bonaerense y otro de la Prefectura Naval, coordinados por un operador del COZ, fueron tras el vehículo sospechoso.