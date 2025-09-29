Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 21;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:25.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..