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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 5 de mayo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:14 y se pone a las 18:20.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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