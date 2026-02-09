LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 22;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 10 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 10 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 20:36.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

