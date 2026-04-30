Habrá sol, pero cae la temperatura: así es el pronóstico del clima en el AMBA para el fin de semana largo del 1° de mayo

El fin de semana largo en el AMBA comenzará el viernes con una mañana inestable y cubierta, pero rápidamente dará paso a una tarde de sol y calor suave. Sin embargo, el sábado marcará un fuerte cambio: un embate de aire frío provocará un desplome térmico que también marcará el domingo, puesto que experimentará una mañana invernal.

Clima del jueves: mañana fría, tarde templada

Para hoy se espera la vuelta del cielo limpio a la ciudad, lo que propiciará una mañana fría, pero favorecerá una tarde templada. El amanecer presentó viento leve desde el norte, cielo mayormente despejado y mínima de 10ºC. En la zona suburbana fue dos grados menos, por lo que volvieron a verse bufandas y camperas gruesas. Con el correr de las horas, el aire caliente y la generosa insolación permitirán la recuperación térmica hasta llevarnos a una tarde con muy buenas condiciones meteorológicas: sol y 23ºC. El mercurio las tendrá todas a favor para poder revertir el marcador y moldear un día de mucha amplitud térmica. El viento desde el norte se intensificará hacia el final del día y apuntalará la temperatura nocturna. Es así que el cierre de jornada será muy agradable con 18ºC y se escapará de las últimas noches frías.

El otoño llegó para quedarse en el AMBA

Clima del viernes: inestable por la mañana

El viernes mostrará un descenso de aire caliente, húmedo e inestable, lo que ofrecerá un manto de nubes durante todo el día. Se espera un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el noroeste y mínima de 15ºC. La mañana transcurrirá con baja probabilidad de precipitaciones, pero le dejamos la puerta abierta a alguna lluvia aislada. Después recobraremos la estabilidad con algunas cuotas de sol hasta llegar a una tarde sin nubarrones, ni viento, con calor suave para los que quieran aprovechar el feriado al aire libre con máxima de 24ºC. La segunda mitad del día tendrá menos cobertura nubosa y buenos tramos soleados. Hacia la noche, se intensificará el viento que llegará desde el sudeste en un cierre con 19ºC.

Clima del sábado: sol y viento frío

El sábado volveremos a sufrir un embate de aire frío que hará desplomar al termómetro. Se prevé una mañana con cielo mayormente despejado, viento moderado del sudoeste con ráfagas y mínima de 13ºC. Abríguese mucho si tiene alguna actividad temprano al aire libre porque el chiflete podría exagerar el ambiente fresco. Quedará por delante un día ventoso a puro sol con el termómetro atado por la circulación de aire frío, por lo que solo se animará a 18ºC. Hacia el atardecer se agregará un poco más de nubosidad, momento en que empiece un brutal derrumbe térmico. Así que atención los que terminen tarde alguna actividad vespertina al aire libre. La noche proyecta solo 12ºC y bajará fuertemente durante la madrugada, lo que obligará a abrigarse mucho a los que quieran salir.

El sábado será el día más frío del fin de semana largo Fabián Marelli

Clima del domingo: una mañana invernal

La jornada dominical comenzará con un amanecer invernal que presentará cielo despejado, viento leve del sur y 7ºC de piso térmico, aun más frío en sectores suburbanos. Antes del mediodía, la veleta rotará para anunciar el final de la circulación de aire frío y pasar a un suave descenso de aire templado desde el norte. Promediando el día, se incorporará mucha cobertura nubosa hasta entregar sol intermitente. Se prevé una tarde con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el norte y el mercurio que se recuperará hasta 18ºC. La temperatura nocturna también tendrá una importante recuperación en un cierre con 15ºC.

Spoiler alert

La semana que viene comenzará con tres días consecutivos con viento norte y cielo mayormente nublado, lo que ayudará a no tener mínimas tan bajas, con 13ºC promedio al amanecer y 23ºC a la tarde; podría llover a mitad de semana.

Eso es todo, amigos. El otoño ya tomó el mando completo de la estación y comienza a anticiparnos los primeros fríos. Los 6ºC de sensación térmica del pasado lunes ya dieron cuenta de hasta dónde puede desplomarse la temperatura. Si bien ya empezamos a resignar las mañanas, todavía mantendremos las tardes templadas, por lo que se vendrán muchos días con importante amplitud térmica que obligarán a algunos volverse con la campera en la mano.

Estadística del mes de mayo

Temperatura máxima media: 19,4ºC

Temperatura mínima media: 11,1ºC

Máxima absoluta: 31,6ºC en 1958

Mínima absoluta: -4ºC en 1907

Máxima más baja: 7,3ºC en 2007

Mínima más alta: 22,6 en 1980

Precipitación media: 92,1 mm

Mes más lluvioso: abril de 2000 con 351,7mm

Mes más seco: abril de 1988 con 0,5 mm

Precipitación máxima en 24 hs: 188,4 mm en 1985

Se viene un fin de semana largo que no presentará precipitaciones y avalará planificar actividades al aire libre, especialmente el viernes cuando el termómetro entregue 24ºC. Atención los que salgan el sábado a la noche: la caída del mercurio será brutal y obligará a los friolentos a prender alguna estufa por la noche y en la mañana del domingo.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli