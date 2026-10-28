Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 20:01.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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